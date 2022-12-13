  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
170
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шольц дал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине

0 0

Канцлер Германии оценил, как танки повлияют на завершение регионального кризиса.

Шольц дал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине. В эфире местного телеканала ZDF немецкий канцлер рассказал журналистам о том, что считает танки производства Германии Leopard 2 очень эффективными, однако вместе с тем, страны коллективного Запада должны готовиться к тому, что региональный конфликт не завершится быстро. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, скажутся ли поставки этой техники на исходе украинского кризиса.

Они очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Немецкий канцлер отметил, что, "к сожалению", Берлину нужно исходить из того, что конфликт не закончится в скором времени. Олаф Шольц добавил, что российское руководство не может надеяться на то, что военная помощь Украине со стороны Запада ослабнет.

В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине.

Фото и видео: www.zdf.de

Теги: leopard 2, военная помощь, германия, олаф шольц, танки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии