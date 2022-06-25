Шольц: ЕС не верят версии "Газпрома" о причинах сокращения поставок газа

Канцлер ФРГ прокомментировал ограничения в энергетических поставках по "Северному потоку" из-за технических причин.

Канцлер ФРГ заявил о том, что в ЕС не верят версии "Газпрома" о причинах сокращения поставок газа. Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал в рамках своего выступления на пресс-конференции в Брюсселе, собранной по результатам проведения второго дня саммита Евросоюза. По мнению спикера, спекуляции о возможном прекращении энергетических поставок по российскому проекту "Северный поток" после проведения ежегодной инспекции являются бессмысленными. Гостя брифинга местные журналисты попросили оценить опасения того, что Москва может отказаться возобновлять поставки газа по трубопроводу.

Предположения о том, что произойдет после, не имеют смысла…Никто из нас не считает, что технические причины соответствуют действительности. Все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять необходимые меры. Олаф Шольц, канцлер Германии

Немецкий канцлер заметил, что страны Евросоюза будут продолжать внимательно следить за энергетической безопасностью. По мнению Олафа Шольца, "правильным и важным" такое решение для подготовки к трудностям является на фоне ситуации с поставками газа. При этом никто из лидеров ЕС не верит в российскую версию о том, что именно технические причины стали основанием для снижения поставок газа по "Северному потоку".

ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 зимних месяца при заполненности хранилищ на 100%.

Фото и видео: European Commission