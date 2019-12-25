Глава Минобороны РФ рассказал об успехах на СВО.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление руководитель военного ведомства сделал на селекторном заседании перед коллегами. Он добавил, что поражено также 970 единиц боевой техники противника.

В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе - 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян.

Фото и видео: Минобороны России