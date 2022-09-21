Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу поручил своевременно организовать оповещение граждан по вопросу частичной мобилизации. Соответствующее заявление генерал сделал в ходе селекторного совещания с коллегами в военном ведомстве. Эксперт призвал также усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям в рамках призыва населения.
Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан.
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
Эксперт заметил, что база развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления на текущий момент готовы к процессу мобилизации граждан.
Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.
Фото и видео: Минобороны России
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