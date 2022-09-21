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Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян

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Глава Минобороны видит необходимость в противодействии провокациям.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу поручил своевременно организовать оповещение граждан по вопросу частичной мобилизации. Соответствующее заявление генерал сделал в ходе селекторного совещания с коллегами в военном ведомстве. Эксперт призвал также усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям в рамках призыва населения.

Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт заметил, что база развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления на текущий момент готовы к процессу мобилизации граждан.

Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: минобороны, провокация, сергей шойгу, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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