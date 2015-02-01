Глава Минобороны РФ рассказал об успехах армии в ликвидации объектов ВСУ.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал перед коллегами на селекторном заседании в военном ведомстве. Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины понесли значительный урон.

В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал ВСУ, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Сергей Шойгу подчеркнул, что российской авиацией в рамках проведения специальной военной операции было завоевано господство в воздухе над территорией соседнего государства. Практически уничтожены все военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины. До начала спецоперации у Киева имелось на вооружении 252 боевых самолета. ВС РФ уничтожили 123 из них. Из 149 вертолетов ликвидированы 77, а из 180 зенитно-ракетных комплексов уничтожены 152.

Шойгу: призванные весной в армию граждане не будут направляться ни в какие горячие точки.

Фото и видео: Минобороны России