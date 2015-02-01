Шойгу: призванные весной в армию граждане не будут направляться ни в какие горячие точки

В Минобороны рассказали об отправке домой призывников 2021 года.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу пояснил, что призванные весной в армию на срочную службу молодые люди не будут направляться ни в какие горячие точки. С таким заявлением руководитель военного ведомства выступил перед коллегами на селекторном совещании.

Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Российский чиновник уточнил, что все военнослужащие весеннего призыва 2021 года по истечении срока срочной службы будут уволены в запас, а затем - отправлены к местам проживания. Шойгу заметил, что новички пройдут подготовку в специальных учебных центрах. На эти мероприятия уйдет от трех до пяти месяцев. Министр призвал коллег к соблюдению существующих противоэпидемических мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции для военнослужащих по призыву.

Шойгу: самолет А-100 обеспечит долгосрочную базу для модернизации систем ДРЛО.

Фото и видео: