Шойгу: у Киева есть возможность создать ядерное оружие

Министерство обороны РФ рассказал, что у Украины больше шансов стать атомной державой, чем у КНДР или Ирана.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у Киева есть возможность создать тактическое ядерное оружие. Об этом чиновник рассказал на внеочередном заседании российского Совета по безопасности, проведенного при участии президента Владимира Путина. В частности, носителями боеголовок могут выступить оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У". Спикер уточнил, что у Украины имеется больше возможностей для получения атомного вооружения, чем у Ирана или Северной Кореи. При этом руководители соседнего с РФ государства неоднократно говорили у желании вернуть себе статус ядерной державы.

Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Эксперт напомнил лидеру страны о том, что в настоящее время ядерное оружие располагается на территории Германии.

Шойгу: Украина готовит большие провокации или силовой вариант решения по Донбассу.

Фото и видео:

