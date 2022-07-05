Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57

Испытания завершатся в 2022 году.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для истребителей Су-57. Об этом он сообщил на селекторном совещании.

По его словам, испытания завершатся в 2022 году. Шойгу отметил, что ракеты "воздух-воздух" были разработаны конструкторским бюро "Вымпел", входящим в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Они предназначены для оснащения новых Су-27 и других носителей.

В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию. Сергей Шойгу, министр обороны России

Ранее Шойгу обвинил Запад в затягивании конфликта через поставки оружия Украине.

Видео: Минобороны России