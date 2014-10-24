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Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине
Сегодня, 12:06
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Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине

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Министр обороны России вспомнил старую одесскую шутку о фонтане.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине. На встрече с красноярскими СМИ чиновник рассказал одесских анекдот. Шуткой он прокомментировал слова политика о том, что полуостров никогда не принадлежал РФ.

Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет".

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник уверен, что аналогичная ситуация складывается и с Крымом. Он отметил, что руководители Украины приходят и уходят, а региона всегда был и останется российской территорией.

Зеленский: Россия пожалеет о сделанных шагах в отношении Крыма.

Фото: Минобороны России

Теги: владимир зеленский, крым, минобороны, сергей шойгу
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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