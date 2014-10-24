Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине. На встрече с красноярскими СМИ чиновник рассказал одесских анекдот. Шуткой он прокомментировал слова политика о том, что полуостров никогда не принадлежал РФ.
Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет".
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Чиновник уверен, что аналогичная ситуация складывается и с Крымом. Он отметил, что руководители Украины приходят и уходят, а региона всегда был и останется российской территорией.
Зеленский: Россия пожалеет о сделанных шагах в отношении Крыма.
Фото: Минобороны России
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