Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине

Министр обороны России вспомнил старую одесскую шутку о фонтане.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине. На встрече с красноярскими СМИ чиновник рассказал одесских анекдот. Шуткой он прокомментировал слова политика о том, что полуостров никогда не принадлежал РФ.

Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет". Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник уверен, что аналогичная ситуация складывается и с Крымом. Он отметил, что руководители Украины приходят и уходят, а региона всегда был и останется российской территорией.

Зеленский: Россия пожалеет о сделанных шагах в отношении Крыма.

Фото: Минобороны России