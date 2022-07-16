Шойгу дал указания по наращиванию действий ВС РФ по всем направлениям на Украине

Глава Минобороны РФ рассказал о необходимости помешать ВСУ производить массированные обстрелы.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу дал подчиненным приказ по наращиванию действий Вооруженных сил России на всех направлениях специальной военной операции на Украине. По словам генерала, это необходимо для исключения нанесения силами киевского режима массированных ударов по гражданской инфраструктуре, а также мирным жителям Донбасса и российских регионов.

В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях. пресс-служба Минобороны РФ

В рамках торжественного мероприятия, посвященного награждению медалями Героев России двух военачальников из группировок "Центр" и ЮГ", Сергей Шойгу заслушал доклады командующих. Военные рассказали о ситуации по СВО, текущей обстановке, действия противниках и выполнении задач, поставленных президентом РФ.

Шойгу вручил медали Героя России генералам Лапину и Абачеву.

Фото и видео: Минобороны России