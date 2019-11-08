  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:59
65
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Несмотря на роспуск: Шнуров даст концерт в Петербурге новогоднюю ночь

0 0

Приобрести билеты можно от 120 тысяч рублей.

В пятницу, 8 ноября, стало известно, что группировка "Ленинрад" намерена выступить в Петербурге в новогоднюю ночь. Об этом заявили организаторы мероприятия. 

"Приглашаем отправить на три буквы старый год и подготовиться ко встрече с Новым 2020-м. Ждём достопочтенную публику на лабутенах или без, под руку с самыми любимыми, и точно без кабриолета",

—сказано в сообщении.

Шоу состоится на "Тинькофф Арене".  Цены на билеты стартуют от 120 тысяч рублей. Кроме того, есть и эксклюзивное предложение — ложа на 10 человек за 1 млн

Напоним, что Шнуров заявил, что эпоха "Ленинграда" закончилась, и масштабный тур по городам России станет последним. Не смотря на это, музыканты продолжат выступать на корпоративах за внушительные суммы. В Петербурге уже отгремел прощальный концерт. 

Ранее мы сообщали о том, что в Нью-Джерси носки Майкла Джексона продают за миллион долларов.

Видео:Ленинград | Leningrad/YouTube

Теги: музыка, новости спб, новый год спб, общество, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии