В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику. Об этом сообщает РИА новости.
"Я в политике давно, просто не заявлял об этом открыто",
—сказано в сообщении.
По словам Сергея Шнурова, участие в политике приносит ему убытки в финансовом плане. Певец намерен совмещать политику и музыку.
Напомним, что музыкант Сергей Шнуров решил заняться политической деятельностью и вступил в "Партию Роста". Об этом стало известно 20 февраля.
Ранее мы сообщали о том, что располневшая Бритни Спирс станцевала и сломала ногу.
Фото: Сергей Шнуров / Instagram
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