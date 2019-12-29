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Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику
Сегодня, 15:24
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IRINA_CHALKINA

Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику

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Певец намерен совмещать политику и музыку.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику. Об этом сообщает РИА новости. 

"Я в политике давно, просто не заявлял об этом открыто",

—сказано в сообщении.

По словам Сергея Шнурова, участие в политике приносит ему убытки в финансовом плане. Певец намерен совмещать политику и музыку.

Напомним, что музыкант Сергей Шнуров решил заняться политической деятельностью и вступил в "Партию Роста". Об этом стало известно 20 февраля. 

Ранее мы сообщали о том, что располневшая Бритни Спирс станцевала и сломала ногу.

Фото: Сергей Шнуров / Instagram 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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