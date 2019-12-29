Певец намерен совмещать политику и музыку.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику. Об этом сообщает РИА новости.

"Я в политике давно, просто не заявлял об этом открыто", —сказано в сообщении.

По словам Сергея Шнурова, участие в политике приносит ему убытки в финансовом плане. Певец намерен совмещать политику и музыку.

Напомним, что музыкант Сергей Шнуров решил заняться политической деятельностью и вступил в "Партию Роста". Об этом стало известно 20 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что располневшая Бритни Спирс станцевала и сломала ногу.

Фото: Сергей Шнуров / Instagram