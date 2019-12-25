Школьники из Ленобласти одержали победу в Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Внимание завоевали Юлия Яковлева, Арсений Белоусов, Маргарита Данилян, Екатерина Ионова, Даниил Мышкин и Юлия Макурова. Они стали финалистами олимпиады.

Школьники из Ленобласти победили в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного центра "Сириус", где проходили состязания.

Ребята смогли доказать, что отлично разбираются в вопросах экономики и права, обществознания, математики и информационной безопасности.

Внимание завоевали Юлия Яковлева, Арсений Белоусов, Маргарита Данилян, Екатерина Ионова, Даниил Мышкин и Юлия Макурова. Они стали финалистами олимпиады.

Школьники получили особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.

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Фото: Телеграм / Админка Ленобласти