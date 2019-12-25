Минпросвещения опубликовало предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год

Основной этап ЕГЭ – 26 мая – 1 июля.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2023 году планируется провести с 20 марта по 1 июля, следует из проекта расписания, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Досрочный период ЕГЭ запланирован на период с 20 марта до 10 апреля (вместе с резервными днями до 19 апреля). Основной этап – 26 мая – 1 июля, дополнительный – 6-19 сентября.

Основной период ЕГЭ 26 мая откроют экзамены по географии, литературе и химии. Экзамена по информатике запланирован на 19 и 20 июня. На два дня, 16 и 17 июня, разделено проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамен по русскому языку запланирован на 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день – 1 июня. Экзамены по истории и физике запланированы на 5 июня, по обществознанию – на 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 13 июня.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) будет проходить с 21 апреля по 1 июля. Будут досрочный и основной этапы, а также дополнительный в сентябре.

Фото: Piter.tv