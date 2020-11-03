Школьница из Благовещенска спела Владимиру Путину о России

Девушка занимается народной музыкой с 5 лет.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с участниками всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Одна из участниц, 15-летняя Елизавета Долженкова из Благовещенска рассказала главе государства, что занимается народной музыкой с 5 лет. В этом году девушка оканчивает музыкальную школу искусств. Путин попросил ее что-нибудь спеть.

"Лиза, у вас в руках микрофон. Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну, чуть-чуть", - попросил президент.

Молодая исполнительница выбрала отрывок из песни о России. Она пропела несколько строк: "Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Алёнушка, предстает во всей красе".

Президент похвалил певицу и заявил, что если был бы рядом, то с удовольствием обнял ее и расцеловал.

"Спасибо вам большое, Лиза. Спасибо вашим родителям, преподавателям", - сказал Путин.

Финал всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", стартовал накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более 1 млн школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.

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Видео: Twitter / Кремлевский пул РИА