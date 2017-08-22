Находящаяся под следствием 15-летняя девочка сбежала из дома в Купчине по простыням

Жительница Фрунзенского района сообщила о побеге своей дочери из дома. 15-летняя девочка спустилась из окна 5 этажа по простыням.

В понедельник, 21 августа, в полицию Фрунзенского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее 15-летняя дочь сбежала из дома. Девочка использовала отчаянный метод: с пятого этажа она спустилась по связанным простыням. Именно их обнаружила мать, вернувшись домой на Дунайском проспекте.

Еще одной особенностью является то, что подросток находится под следствием по уголовному делу, возбужденному в марте. Ее отпустили на свободу под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вряд ли побег из дома входит в это. АН "Оперативное прикрытие" также сообщает, что девочка наблюдается у районного психиатра.

Телефон беглянка выключила. Ранее она уже неоднократно уходила из дома.