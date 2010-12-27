В России живут шесть миллионов неработающих предпенсионеров

Информация составлена на основе данных СНИЛС.

В России обнаружили шесть миллионов неработающих россиян предпенсионного возраста. Данные о численности трудящихся предпенсионеров содержатся в письме Роструда. С ним ознакомились "Известия".

Информация составлена на основе данных СНИЛС. Оказалось, что официально трудоустроены только 40 % из 10,1 млн россиян предпенсионного возраста.

По данным за второй квартал 2019 года, число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тысяч человек. В Минтруде спрогнозировали увеличение этой цифры до 150 тысяч человек к 2020 году.

Ранее мы писали, что россиянкам стали доступны около сотни мужских профессий.

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