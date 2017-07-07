Шесть человек погибли в Башкирии в результате ДТП

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Башкирии было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

В настоящее время специалисты осматривают место происшествия, затем будет назначены экспертиза. В ходе расследования также проверят, соблюдал ли перевозчик требования безопасности при оказании услуг.

Так, у грузового автомобиля Scania, который двигался в сторону УФЫ, отлетело переднее левое колесо. Оно попало в автомобиль "Лада Ларгус", который ехал во встречном направлении. Так, легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся с другой машиной. Затем произошло возгорание. В результате все шестеро пассажиров погибли.

Ранее мы писали, что яхту "Ингрия", севшую накануне на мель возле острова Сескар в Финском заливе, удалось вернуть на воду.

Видео: ГИБДД Башкортостана