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Шесть человек погибли в Башкирии в результате ДТП

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По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Башкирии было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

В настоящее время специалисты осматривают место происшествия, затем будет назначены экспертиза. В ходе расследования также проверят, соблюдал ли перевозчик требования безопасности при оказании услуг.

Так, у грузового автомобиля Scania, который двигался в сторону УФЫ, отлетело переднее левое колесо. Оно попало в автомобиль "Лада Ларгус", который ехал во встречном направлении. Так, легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся с другой машиной. Затем произошло возгорание. В результате все шестеро пассажиров погибли.

Ранее мы писали, что яхту "Ингрия", севшую накануне на мель возле острова Сескар в Финском заливе, удалось вернуть на воду. 

Видео: ГИБДД Башкортостана

Теги: дтп в башкирии, шестеро погибших
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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