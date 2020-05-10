Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на приемах в Кремле

Об этом экс-гендиректор Комбината питания "Кремлевский" заявил в интервью РИА "Новости".

Стало известно, что в Кремле с приходов Владимира Путина изменилось меню на президентских приемах. Как сообщил бывший глава Комбината питания "Кремлевский" и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, во времена президентства Бориса Ельцина к столу подавали заливных поросят и осетров, "наследние советского периода".

При Владимире Путине стали больше смотреть на мировые стандарты, отметил Бухаров – в частности, однажды была огранизована экскурсия для наблюдения за работой шеф-повара президента Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин принял предложение о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию.