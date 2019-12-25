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Шарль Мишель: ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу
Сегодня, 8:10
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Шарль Мишель: ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу

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Вопрос будет прорабатываться на уровне министерств.

Евросоюз не намерен проводить этим летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке. Соответствующее заявление в рамках итоговой пресс-конференции в Брюсселе, собранной по завершению второго дня саммита ЕС, сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник заметил, что государства регионального содружества продолжат работу на уровне профильных министерств под управлением европейских лидеров и национальных правительств.

Мы должны провести такие дебаты в октябре, никаких решений по проведению саммита раньше этого срока нет. Мы продолжаем мониторить ситуацию, разные институты ЕС.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Чиновник уточнил, что страны ЕС выразили особую заинтересованность в обсуждении вопроса по совместным усилиям, связанным со стабилизацией энергетического рынка. В частности, речь идет о возможной совместной закупке ресурсов.

Шольц: ЕС не верят версии "Газпрома" о причинах сокращения поставок газа.

Фото и видео: European Commission

Теги: газ, евросовет, евросоюз, шарль мишель, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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