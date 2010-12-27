Андреас Шар из УЕФА оценил подготовку Петербурга к Евро-2020

Иностранному гостю показали три стадиона, а также тренировочную базу ФК "Зенит", аэропорт "Пулково" и Московский вокзал.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с руководителем делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреасом Шаром и рассказал о подготовке Северной столицы к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Этот инспекционный визит в Петербург стал уже третьим по счету. В ходе него Шару показали стадионы "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, "Петровский" на Петроградской стороне и "Спартак" в Зеленогорске. Кроме того, иностранный гость увидел тренировочную базу ФК "Зенит", аэропорт "Пулково" и Московский вокзал.

Беглов рассказал Шару, что в городском бюджете заложены деньги на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры. В частности, планируется улучшить транспортную сообщение, а также уделить внимание общепиту и гостиницам.

Ранее мы писали, что Александр Беглов поздравил судостроителей с профессиональным праздником.

Фото: gov.spb.ru