Шахматист Карлсен считает, что россиян нужно отстранить от международных турниров

Норвежец заметил, что считает странным, что спортсмены из РФ принимают участие в международных соревнованиях.

Норвежский шахматист, чемпион мира Магнус Карлсен считает, что российских атлетов нужно отстранить от международных турниров и соревнований. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе выступления в прямом эфире на местном телеканале. Он добавил, что не принимает решения относительно участия или неучастия людей.

С каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян становится все страннее. Раньше я считал, что нужно сначала хорошо подумать, прежде чем отстранять. Теперь, когда это затягивается все дольше и дольше, все больше убеждаюсь, что россияне не должны играть. Магнус Карлсен, шахматист

Напомним, что 16 марта 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) запретила сборным из России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой данной организации. Однако специалисты все же разрешили представителям этих стран принимать участие в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

Режиссер "Бригады" и "Т-34" снимет фильм о легендарных шахматистах.

Фото и видео: TV 2