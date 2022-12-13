Шахматист Карлсен считает, что россиян нужно отстранить от международных турниров

Норвежский шахматист, чемпион мира Магнус Карлсен считает, что российских атлетов нужно отстранить от международных турниров и соревнований. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе выступления в прямом эфире на местном телеканале. Он добавил, что не принимает решения относительно участия или неучастия людей.
С каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян становится все страннее. Раньше я считал, что нужно сначала хорошо подумать, прежде чем отстранять. Теперь, когда это затягивается все дольше и дольше, все больше убеждаюсь, что россияне не должны играть.
Магнус Карлсен, шахматист
Напомним, что 16 марта 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) запретила сборным из России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой данной организации. Однако специалисты все же разрешили представителям этих стран принимать участие в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.
Режиссер "Бригады" и "Т-34" снимет фильм о легендарных шахматистах.
Фото и видео: TV 2
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