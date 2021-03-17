Сгоревший в Татарстане памятник должен был быть огнеупорным

По факту уничтожения памятника Воину-освободителю возбуждено уголовное дело.

Сгоревший в Татарстане памятник Воину-освободителю должен был быть огнеупорным. Об этом стало известно из сообщения администрации Заинского района. На официальном сайте ведомства в день установки объекта 5 мая 2020 года появилась информация о том, что монумент изготовлен из огнеупорного материала - полимера. Объект возвели власти города в честь 75-летия победы в ВОВ.

Монумент на бульваре Победы загорелся вечером 16 марта. Специалисты из ГУ МЧС смогли ликвидировать пламя к 18:50 часам по местному времени. Огонь успел охватить шесть квадратных метров территории, объект оказался полностью уничтожен. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за повреждение воинских захоронений и других мемориальных сооружений. За данное преступление ответственным может грозить наказание в виде лишения свободы на максимальный срок до пяти лет. Сейчас следствие полагает, что памятник мог сгореть из-за венка, который по неосторожности подожгли подростки.

Напомним, что памятник обошелся городу в 1,65 миллиона рублей.

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