Съезд на пересечении дорог Р-23 и А-120 перекроют

Ограничение продлится с С 17:00 18 мая до 14:00 19 мая.

Съезд на развязке пересечения федеральных дорог А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Гатчинском районе Ленинградской области перекроют, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты проводят плановый ремонт дороги на втором этапе реконструкции участка федеральной трассы Р-23 с 31-го по 54-й километр.

С 17:00 18 мая до 14:00 19 мая для автомобилей полностью перекроют движение по съезду с основного хода автодороги Р-23 в сторону Больших Колпанов и на А-120 в сторону Большой Ижоры.

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Фото: Piter.TV