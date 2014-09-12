Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей

Завершено оборудование более 1,1 детских лагерей тревожными кнопками.

Подразделения вневедомственной охраны Северо-Западного округа Росгвардии в ходе стартовавшего сезона детского оздоровительного отдыха обеспечивают безопасность мест размещения лагерей в 11 регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Завершено оборудование более 1,1 детских лагерей тревожными кнопками с выходом на централизованные пульты. Также скорректированы маршруты патрулирования экипажей так, что еще более 950 лагерей стали находиться в ближайшей зоне реагирования.

Ранее жалобы на насилие в детском лагере "Мечта" привели к обыскам и уголовному делу.

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