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Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей
Сегодня, 9:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей

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Завершено оборудование более 1,1 детских лагерей тревожными кнопками.

Подразделения вневедомственной охраны Северо-Западного округа Росгвардии в ходе стартовавшего сезона детского оздоровительного отдыха обеспечивают безопасность мест размещения лагерей в 11 регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Завершено оборудование более 1,1 детских лагерей тревожными кнопками с выходом на централизованные пульты. Также скорректированы маршруты патрулирования экипажей так, что еще более 950 лагерей стали находиться в ближайшей зоне реагирования. 

Ранее жалобы на насилие в детском лагере "Мечта" привели к обыскам и уголовному делу.

Фото: pixabay

 

 

Теги: дети, детские лагеря, росгвардия
Категории: Лента новостей,

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