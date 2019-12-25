Силовики пресекли преступную деятельность 27 подозреваемых.

Сеть подпольных оружейных мастерских выявили в 16 регионах России. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России.

Совместно с органами внутренних дел пресечена преступная деятельность 27 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта. Пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации средств поражения ЦОС ФСБ

У преступников силовики изъяли 127 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства. В список попали пулемет РПД, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы, в том числе "Кедр", ППШ, ППС, Uzi, винтовки, пистолеты и револьверы. Также представители ведомства нашли у подпольных оружейников 15 кг взрывчатых веществ (тротила и пороха), 171 ручную гранату, более 24 тысяч патронов.

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Фото: Piter.tv