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Первый директор ФСБ дал прогноз по Карабаху
Сегодня, 10:34
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lesjasap

Первый директор ФСБ дал прогноз по Карабаху

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Бывший силовик позитивно оценивает вмешательство российских миротворцев в регион конфликта.

Первый директор ФСБ дал прогноз по Нагорному Карабаху. По мнению эксперта, российские миротворцы помогут не допустить боевых столкновений между Арменией и Азербайджаном. Об этом Сергей Степашин заявил в интервью журналистам "Комсомольской правды".

Конечно, Баку добился очень многого — с точки зрения возвращения своей территории. Самое главное, теперь — есть коридор на Нахичевань...Я понимаю, что это очень тяжелый процесс. Особенно — возвращение к нормальной жизни

Сергей Степашин, первый директор ФСБ России

Эксперт напомнил, что существует позитивный пример Грозного. Ранее город был полностью разрушен, но сейчас он представляет из себя красивый и процветающий объект. В ФСБ заметили, что властям придется проделать кропотливую работу по восстановлению региона.

Российские вертолеты задействуют в операции в Нагорном Карабахе.

Фото: Piter.tv

Теги: нагорный карабах, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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