Сервисы безопасности Сбера обеспечили лидерство в рейтинге надежности Forbes

В банке продолжают свою работу сервисы кибербезопасности для клиентов.

Сервисы безопасности Сбера обеспечили лидерство в рейтинге надежности. Как стало известно 25 марта, банк занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes.

По мнению экспертов, это случилось из-за того, что Сбер обеспечивает самый высокий уровень защищенности интересов клиентов от всякого рода мошенничеств. Специалисты банка продолжают свою работу по противодействию нарушениям прав и интересов своих клиентов в области кибербезопасности, указывают специалисты.

Важными системы сетевой безопасности банка являются система фрод-мониторинга, Security Operation Center (SOC), центр организации обработки и защиты персональных данных. И это не весь список – в банке еще функционируют сервисы кибербезопасности для клиентов: в специальной обратной связи, где клиенты могут сообщить о возможных мошеннических действиях, напоминают в банке.

По данным пресс-службы Сбера, банковский CyberSecurity HUB – это передовое решение в финансовой отрасли. В него входят специальные сервисы BiZone, коммуникации с клиентами, а также настройки безопасности продуктов и приложения. Кроме того, продолжается работа по повышению осведомленности клиентов о видах мошенничеств и противодействия им.

Стало известно, какую сумму получит бюджет страны от дивидендов Сбербанка за 2020 год. Ранее мы сообщили, что Герман Греф рассказал о рекордных дивидендах, которые Сбер выплатит акционерам по итогам 2020 года. Речь идет о сумме в 422.4 млрд рублей, или же - о 18.7 рублей за одну акцию.

Фото: Piter.tv