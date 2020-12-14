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Сервис Netflix выпустил супергеройский сериал "Наследие Юпитера"

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Проект получил очень низкие оценки критиков.

Сервис Netflix опубликовал супергеройский сериал "Наследие Юпитера" по комиксу Марка Миллара. Проект размещен на стриминговом канале.

В центре сюжета история супергероев нескольких поколений, старшие из которых вели активную деятельность в 1930-е годы. "Старшие" стремились помогать людям, а вот поколение супергероев помладше озадачено лишь получением славы. 

Релиз фильма о поколении супергероев состоялся 7 мая. Стоит уточнить, что проект получил очень низкие оценки критиков.

Видео: Netflix/YouTube

Теги: netflix, наследие юпитера
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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