Сервис Netflix выпустил супергеройский сериал "Наследие Юпитера"

Проект получил очень низкие оценки критиков.

Сервис Netflix опубликовал супергеройский сериал "Наследие Юпитера" по комиксу Марка Миллара. Проект размещен на стриминговом канале.

В центре сюжета история супергероев нескольких поколений, старшие из которых вели активную деятельность в 1930-е годы. "Старшие" стремились помогать людям, а вот поколение супергероев помладше озадачено лишь получением славы.

Релиз фильма о поколении супергероев состоялся 7 мая. Стоит уточнить, что проект получил очень низкие оценки критиков.

Видео: Netflix/YouTube