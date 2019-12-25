В Выборге снимают сериал о жизни Фаины Раневской

Выход картины приурочат к 125-летию со дня рождения артистки.

В Выборге стартовали съемки сериала о жизни советской актрисы Фаины Раневской. Премьера состоится на Первом канале и будет приурочена к 125-летию со дня рождения артистки.

По задумке авторов проекта, в Выборге воспроизвели атмосферу Москвы 1919 года. Часть съемок пройдет в Петербурге.

Сюжет развернется вокруг непубличной стороны жизни Раневской. Авторы обещают, что зрители смогут посмотреть на любимую актрису по-новому.

Проект поддержало Министерство культуры России. В сериале сыграют Мариэтта Цигаль-Полищук, Александр Домогаров, Константин Лавроненко, Ксения Кутепова и Мария Порошина.

Ранее стало известно, кто сыграет Вронского в первом российском сериале для Netflix.

Фото: Кадр из фильма "Подкидыш", 1939 год