В Выборге снимают сериал о жизни Фаины Раневской

В Выборге стартовали съемки сериала о жизни советской актрисы Фаины Раневской. Премьера состоится на Первом канале и будет приурочена к 125-летию со дня рождения артистки.
По задумке авторов проекта, в Выборге воспроизвели атмосферу Москвы 1919 года. Часть съемок пройдет в Петербурге.
Сюжет развернется вокруг непубличной стороны жизни Раневской. Авторы обещают, что зрители смогут посмотреть на любимую актрису по-новому.
Проект поддержало Министерство культуры России. В сериале сыграют Мариэтта Цигаль-Полищук, Александр Домогаров, Константин Лавроненко, Ксения Кутепова и Мария Порошина.
Ранее стало известно, кто сыграет Вронского в первом российском сериале для Netflix.
Фото: Кадр из фильма "Подкидыш", 1939 год
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