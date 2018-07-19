Петербуржцам рассказали о цифровизации Москвы

На пленарной сессии Сбербанка, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума мэр столицы рассказал, как инвестиции в технологии экономят бюджету Москвы миллиарды рублей.

Когда научная фантастика превращается в научный факт, а глобализация уступает место цифровизации. Технологическая революция принципиально меняет общество и нашу жизнь. Трансформируются ли компании в экосистемы, предлагающие полный спектр услуг своим клиентам? И как изменится процесс образования в условиях быстро устаревающих навыков и исчезающих профессий? Об этом говорили на пленарной сессии Сбербанка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк:

Всего в мире 3.4 млрд рабочих мест на 7.8 млрд человеческой популяции. Из них 1.6 млрд может быть автоматизировано и сокращено и не когда либо, а до 2030 года. Ну и здесь видно, что самое большое сокращение рабочих мест будет происходить в секторе сельского хозяйства, в торговле, строительстве и обрабатывающем секторе.

Менять систему образования ставя во главу угла способности человека и его лидерские качества – вот идеальная модель быстроменяющегося неидеального мира. Об этом говорил первый заместитель руководителя Администрации Президента и прародитель конкурса управленцев "Лидеры России" Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации:

Когда говорят о лидерстве, почему-то очень часто подразумевают, что это обязанность и ответственность начальников. Ничего подобного. Вот в этом современном динамичном мире лидерство – это задача и обязательство для каждого человека без исключения.

Технологический прогресс приводит к тому, что следом за веком государств наступает век городов, которые становятся самостоятельными участниками мировой экономики.

Сергей Собянин, Мэр Москвы:

Интеллектуально-транспортная система, которая основана на искусственном интеллекте больших данных, огромном количестве информационных потоков дорогая штучка миллиарды рублей потрачены на её создание и функционирование. Но она дает 15% улучшения трафика в городе. Представим себе, что мы такую же задачу поставили за счет изменения физической инфраструктуры, например, строительство дорог, развязок. Нам бы потребовалось около триллиона рублей. И перекопать весь город.

По словам столичного градоначальника информационные системы помогают во всех сферах. Так внедрение электронной записи в детские сады позволило дополнительно принять 150 тысяч детей. А введение единой информационной медицинской системы сократило ожидание приема врача для москвичей с одной недели до одного дня.