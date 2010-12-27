Сергей Бугаев предложил открыть музей рок-музыки

После обнаружения личных вещей Виктора Цоя российский культурный деятель Сергей "Африка" Бугаев предложил открыть музей рок-музыки.

После обнаружения личных вещей Виктора Цоя советский и российский деятель Сергей "Африка" Бугаев предложил открыть музей рок-музыки. Об этом сообщает "Мойка 78".

Отметим, что Бугаев играл с Цоем в фильме "Асса". По мнению Бугаева, в России должен появиться музей, в котором были бы собраны личные вещи известных рок-музыкантов, например, паспорт лидера группы "Кино" и рукописи Цоя.

Также культурный деятель считает, что если находки не будут выкупать в России, то их гораздо дороже будут приобретать за границей.

Ранее мы сообщали о том , что личные вещи Виктора Цоя продают за 3,5 миллиона рублей . Также о продаже паспорта Цоя высказался его отец.

Фото: Вконтакте/Новости Санкт-Петербурга сегодня, ЧП и ДТП