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Сергей Бугаев предложил открыть музей рок-музыки
Сегодня, 12:04
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TretyakovaS
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Сергей Бугаев предложил открыть музей рок-музыки

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После обнаружения личных вещей Виктора Цоя российский культурный деятель Сергей "Африка" Бугаев предложил открыть музей рок-музыки.

После обнаружения личных вещей Виктора Цоя советский и российский деятель Сергей "Африка" Бугаев предложил открыть музей рок-музыки. Об этом сообщает "Мойка 78".

Отметим, что Бугаев играл с Цоем в фильме "Асса". По мнению Бугаева, в России должен появиться музей, в котором были бы собраны личные вещи известных рок-музыкантов, например, паспорт лидера группы "Кино" и рукописи Цоя.

Также культурный деятель считает, что если находки не будут выкупать в России, то их гораздо дороже будут приобретать за границей.

Ранее мы сообщали о том , что личные вещи Виктора Цоя продают за 3,5 миллиона рублей . Также о продаже паспорта Цоя высказался его отец. 

Фото: Вконтакте/Новости Санкт-Петербурга сегодня, ЧП и ДТП

Теги: виктор цой , новости петербурга , новости спб , сергей бугаев предложил открыть музей рок-музыки
Категории: Новости СПб

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