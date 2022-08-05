Серебристые облака снова засияли над Петербургом

В ночь на пятницу, 5 августа вблизи Нижнего Суздальского озера (станция метро "Озерки") в Петербурге снова были замечены серебристые облака. Наблюдатели природы разместили видео с явлением в telegram-канале "Астро Фото Болото".
Именно в этот период в Северную столицу пришли астрономические сумерки, которые создают хорошую видимость облаков на горизонте. Это связано с естественным возвращением темноты по ночам в период августа.
Просматриваемость подобных облаков зависит от расположения региона. Наиболее чётко они видны на севере страны, в Архангельской и Мурманской областях, а также в Карелии.
Ранее мы сообщили о том, что утром понедельника петербуржцы наблюдали солнечное гало.
Видео: Telegram / Астро Фото Болото
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