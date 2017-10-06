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Asyaromanenkova
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Серьезное ДТП на КАД: за пострадавшим прилетел вертолет

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Очевидцы сообщают об аварии на внутреннем кольце КАД. Там столкнулись две машины. Пострадавших в ДТП забрали медики на вертолете.

Днем в пятницу, 6 октября, произошла серьезная авария на кольцевой автодороге. Два автомобиля столкнулись на внутреннем кольце недалеко от развязки с Выборгским шоссе. На месте работают экстренные службы. Спасатели отключили аккумуляторы и собирают информацию. Врачи оказывают помощь пострадавших. Точной информации о травмах участников нет. Однако раненного (или нескольких раненных) с места забрал спасательный вертолет.

Серьезное ДТП на КАД: за пострадавшим прилетел вертолет

Не исключено, что причиной столкновения стала капризная осенняя погода. Дождь сделал поверхность дороги скользкой.

Водители также сообщают, что из-за аварии собрался затор. В сторону "МЕГИ Парнас" все стояло почти намертво. Горожанам советуют по возможности объезжать место ЧП.

Серьезное ДТП на КАД: за пострадавшим прилетел вертолет

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария спб , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: ДТП

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