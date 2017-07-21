"Роковое искушение": сенсация Каннского фестиваля скоро появится на больших экранах

Через несколько дней в кино выходит американская драма Софии Копполы "Роковое искушение". Фильм с Кирстен Данст, Николь Кидман и Колином Фарреллом в главных ролях уже получил "Золотую пальмовую ветвь" за лучшую режиссуру на Каннском фестивале.

На следующей неделе, 27 июля, в российский кинопрокат выходит новая американская драма "Роковое искушение". На Каннском фестивале лента получила "Золотую пальмовую ветвь". Режиссером картины выступила София Коппола, одна из самых значительных фигур современного кинематографа. Кроме того, в главных ролях "Искушения" сыграли такие именитые актеры, как Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.

Данный фильм является ремейком старой картины "Обманутый" Дона Сигела с Клинтом Иствудом, однако на этот раз она с новым авторским взглядом. Драматический триллер рассказывает о любовном многоугольнике во время американской гражданской войны. По сюжету раненый солдат Севера, в исполнении Колина Фаррелла, попадает в пансион для юных леди мисс Марты Фарнуор. Воспитанницы пытаются помочь больному, но неожиданный гость вносит раздор в их привычную жизнь. Он соблазняет и искушает девушек. Борьба за любовь раскрывает таившееся лицемерие и похоть воспитанниц.

Напомним, София Коппола — режиссер таких фильмов, как "Девственницы-самоубийцы", "Трудности перевода", "Мария-Антуанетта", "Где-то" и "Элитное общество".

Анна Курылева

Видео: youtube, Киноклуб E180.ru