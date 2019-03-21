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Сенегалец поджег автобус с 50 школьниками в Италии

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Водитель автобуса разбрызгал по салону автобуса горючую жидкость.

В среду, 20 марта, выходец из Сенегала пытался поджечь автобус с детьми в Милане.

Мужчина в 2004 году получил гражданство Италии и работал водителем автобуса. В среду он был за рулем автобуса, в котором находились школьники и сопровождающие взрослые, 51 человек. Мужчина повез детей по другому маршруту, разлил по салону автобуса горючую жидкость и кричал, что все они должны умереть. Дети вызвали полицию. Водитель поджег автобус. 

Никто не получил ожогов, но 12 пассажиров были доставлены в больницу с отравлением дыма. Водителя задержали.

Теги: в мире, жесть, поджег автобус, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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