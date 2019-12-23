Чиновники собирают доказательную базу против Москвы.

Сенаторы в США установили условия снятия с России "санкций из ада". Ограничения, связанные с вмешательством РФ во внутренние дела могут быть сняты. Для этого Госдепартамент и разведка должны подтвердить, что Москва не причастна к этому. На сбор доказательной базы у ведомств есть 90 дней

Такая информация предоставлена на официальном сайте конгресса США. Там размещена обновленная версия санкционного проекта DASKA. Подобный принцип будет применяться и в вопросе против "агрессии на Украину", но в срок до 45 дней рассмотрения. Если неправомерные действия удастся доказать, но профильные организации должны направить в Сенат сведения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2.

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