Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване

Марко Рубио оценил мнение французского лидера по ситуации вокруг китайского острова.

Американский сенатор от штата Флорида, представитель Республиканской партии Марко Рубио после слов президента Франции Эммануэля Макрона против втягивания Евросоюза в конфликт из-за китайского острова Тайвань пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно, чтобы Вашингтон мог сфокусироваться на тайваньском вопросе. Об этом политик написал в собственном аккаунте в социальных сетях. Глава Франции в рамках своего официального рабочего визита призвал Европу "проснуться" и подумать о своих национальных интересах. Сенатор США уточнил, что теперь Вашингтону необходимо понять, от чьего лица выступил с таким заявлением Эмманюэль Макрон, говорил ли он только за Францию или за весь Евросоюз как влиятельный в региональном блоке лидер.

Говоря о том, чтобы не втягиваться в другие, не наши конфликты, нужно спросить Европу, говорит ли он за них? Потому что мы достаточно сильно сейчас вовлечены в вопрос Украины, тратим много денег наших налогоплательщиков... И я это поддерживал, потому что думал, что быть союзниками соответствует международным интересам США. Марко Рубио, сенатор США

Марко Рубио отметил, что ЕС и Франция на протяжении последних лет значительно зависели от американских властей в вопросе собственной обороны. Спикер напомнил о том, что когда Париж решил направить войска в страны Северной Африки для борьбы с международным терроризмом, там не смогли их отправить самостоятельно, так как нужна была поддержка союзных сил, чтобы отправить военных туда и обратно. Эксперт полагает, что если весь ЕС решит придерживаться позиции французского лидера Эмманюэля Макрона в вопросе конфликтов и обороны, это позволит Вашингтону сохранить довольно много собственных финансов.

В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата.

Фото и видео: Twitter (нежелательная на территории России социальная сеть) / Marco Rubio