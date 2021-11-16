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Семь польских полицейских получили ранения во время атаки мигрантов

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Один из них пострадал в результате удара камнем в голову.

Семь польских полицейских получили ранения во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Twitter-аккаунт польской полиции.

В опубликованном сообщении уточняется, что один из сотрудников полиции пострадал в результате удара камнем в голову. Его доставили в больницу. Туда же с ранением головы была доставлена сотрудница полиции.

Остальные пять человек получили повреждения рук и ног. Все сотрудники полиции получили ущерб предметами, которые в них бросали.

Ранее мы сообщали, что польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов

Видео: Twitter / Polska Policja

Теги: государственная граница, мигранты, полиция, польша, ранения
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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