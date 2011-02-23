Секс-символу Италии Софи Лорен исполнилось 85 лет

Многим актриса стала известна после фильмов "Брак по-итальянски", "Это началось в Неаполе", "Подсолнухи", "Вчера, сегодня, завтра" и многих других.

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен 20 сентября отмечает свой юбилей. Всемирно известной артистке, матери двоих детей и просто красивой женщине сегодня исполнилось 85 лет.

Софи Лорен был символом красоты для нескольких поколений. Многим она стала известна после фильмов "Брак по-итальянски", "Это началось в Неаполе", "Подсолнухи", "Вчера, сегодня, завтра" и многих других.

Софи Лорен оказалась не только прекрасной актрисой, но и написала свою книгу. Она рассказа в ней секреты красоты и привлекательности. По мнению Софи, главное для женщины – это находиться в гармонии с собой и при работе на внешностью не забывать про внутренний мир.

В начале сентября свой 90-летний юбилей отметила актриса Нина Ургант.

Видео: YouTube/ Игорь Быстров