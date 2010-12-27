Сборник анекдотов Гоголя и Крылова представили в Петербурге

Сборник "Русский исторический анекдот" содержит анекдоты, составленные Гоголем и Крыловым.

В Петербурге представили сборник "Русский исторический анекдот от Петра I до Александра III". В него вошли ранее не издававшиеся анекдоты, которые сочинял и рассказывал писатель Николай Гоголь. Об этом сообщил составитель сборника Ефим Курганов на выступлении в петербургском пресс-центре ТАСС,

Они (анекдоты Гоголя) никогда не собирались по разным причинам, впервые они представлены как коллекция в этой книжке. Рассказал Курганов

Также в сборники есть истории баснописца Ивана Крылова.

Он сам их сочинял и сам рассказывал о себе - всякие истории о его обжорстве, неряшливости. [К примеру, история], что, собираясь на бал, Крылов спрашивал у девочек маленьких, что ему одеть, они ему говорили: "Иван Андреевич, вы умойтесь и причешитесь, и вас никто не узнает". Он сам это сочинял. Отметил Курганов

В книге присутсвуют истории, которые связанные Достоевским, Тургеневым, Пушкиным. Последний, по утверждению Курганова, являлся не только любителем занимательных историй, "но и сам их собирал в специальную книгу, где указывал от кого и когда именно слышал тот или иной анекдот".

Автор для создания сборника использовал 159 источников, некоторые из них представляют из себя рукописные труды, которые нигде ранее не публиковались.

Их боялись тогда печатать - слишком они были злободневные, затрагивали имена влиятельных людей. С некоторыми анекдотами работать было сложно - нам не понятен до конца контекст эпохи.

Фото: "Конкретно.ру"