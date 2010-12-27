ВЦИОМ: половина россиян столкнулась с трудностями во время подготовки детей в школу

Однако трудности эти рассматриваются как посильные.

Половина россиян (51 %), собирая детей в школу, столкнулась с финансовыми затруднениями. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако, по словам респондентов, трудности эти рассматриваются как посильные. Так, каждому пятому опрошенному приходилось откладывать деньги заранее и копить их к 1 сентября.

Кроме того, специалисты узнали мнение россиян об уровне современного школьного образования. К слову, 45 % респондентов считают, что он ниже прежнего. Свидетельствуют об этом и другие результаты. 72 % приходится нанимать репетиторов для того, чтобы их ребенок успешно сдал ЕГЭ.

В исследовании ВЦИОМ принимали участие 1200 россиян в возрасте от 25 до 45 лет.

Ранее мы публиковали советы по выбору школьной формы.

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