Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников

Субсидия составит 4% от рыночной ставки банка.

Сбер объявил о запуске программы субсидирования ипотеки для своих сотрудников. Субсидия составит 4% от рыночной ставки банка и будет включена в социальный пакет каждого сотрудника и компаний экосистемы Сбера, в которых у банка более 50% участия.

В пресс-службе Сбера пояснили, что команда банка является главным амбассадором бренда, поэтому компания стремится улучшать свои продукты для сотрудников.

Надеемся, что новая льгота для сотрудников станет хорошим финансовым стимулом, кому-то поможет решить жилищный вопрос или улучшить нынешние жилищные условия, снизить нагрузку по уже имеющейся ипотеке. Мы уверены, что эта инициатива повысит привлекательность нашего социального пакета для сотрудников и укрепит нашу репутацию, как лучшего работодателя на рынке. Отметили в банке

Программа субсидирования ипотеки для работников Сбера начнет действовать с 1 марта 2022 года.

Фото: Piter.TV