Сбер профинансирует проект "Gatchina Gardens" на сумму 2,3 млрд рублей

В первой очереди запланировано строительство 15 малоэтажных домов бизнес-класса.

Сбербанк и ООО "СЗ "Гатчинская Гольф-Деревня" профинансируют строительство курорта "Gatchina Gardens". В общей сложности в проект вложат 2,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Город-курорт займет площадь 620 га в южной части петербургской агломерации, в курортной локации Вырицы. Он объединит в одном месте современные сервисы, инженерные технологии, централизованную диспетчеризацию, IT-инфраструктуру smart-city, полную социальную инфраструктуру. В первой очереди запланировано строительство 15 малоэтажных домов бизнес-класса в сегменте "курортная недвижимость".

"Умный город" с нуля – это относительно новый для нашего региона опыт. Проект "Gatchina Gardens" может стать хорошим катализатором для развития этого направления. А экосистема Сбера готова не только рассматривать финансирование подобных проектов, но и предлагать готовые комплексные решения, адаптировать их под запросы клиента. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Мы выходим в продажи по-новому 214-ФЗ с применением эскроу-счетов в Сбербанке и утвержденным проектным финансированием. А цифровые сервисы экосистемы Сбера, в которую интегрирован проект "Gatchina Gardens", позволят сохранить нашим клиентам самое ценное – их время – и направить его на более важные вещи, чем решение бытовых проблем. Мы высоко ценим опыт Сбера и уверены, что это партнерство будет максимально эффективным. Наталья Осетрова, руководитель проекта города-курорта "Gatchina Gardens"

Фото: gatchinagardens.ru