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Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
Вчера, 15:19
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Alena_Zinovieva

Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта

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Всего в список попали пять принципов.

Сбербанк одним из первых в России утвердил принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в своей экосистеме. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Всего в список попали пять принципов. В их числе "Контролируемость и управляемость систем ИИ", "Прозрачность и предсказуемость функционирования технологий ИИ", "Стабильность и надежность систем ИИ", "Ответственное применение ИИ", "Непредвзятый ИИ". Подробнее со всеми принципами вы можете ознакомиться на официальном сайте Сбера.

По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, эти принципы необходимо соблюдать всем участникам группы "Сбер". Они разработаны в соответствии с Национальной стратегией развития ИИ и будут действовать до 2030 года. По мере развития технологий принципы этики будут совершенствоваться.

Утверждая этические принципы разработки и применения технологий ИИ и создавая механизмы для их реализации, мы действуем в русле лучших мировых практик и в соответствии с Национальной стратегией развития ИИ.

Герман Греф

Принципы Сбера действуют только в пределах этой финансовой организации. Использовать их в своей деятельности  другим компаниям необязательно.

Фото: pixabay.com

Теги: герман греф, сбербанк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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