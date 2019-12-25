Сбер: В Петербурге стартовал проект "Путешествуй по России"

В течение недели путешественники познакомятся с достопримечательностями российских регионов - от Петербурга до Крыма.

Проект Сбера "Путешествуй по России" стартовал 5 августа в историческом центре Петербурга. В нем принимают участие 20 журналистов из федеральных и региональных СМИ и тревел-блогеров, которые проедут на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трем главным летним федеральным трассам страны: "Нева", "Дон" и "Таврида". Общая протяженность поездки составит более 3 600 км.

В течение недели путешественники познакомятся с достопримечательностями российских регионов - от Петербурга до Крыма.

В Санкт-Петербурге представителям СМИ и блогосферы рассказали о возникновении первых сберегательных касс в России, роли династии Ольденбургских в финансовой истории страны и других интересных фактах, связанных с развитием банковского дела. Также участники побывали в монетном бутике и историческом офисе Сбера на Невском проспекте.

Следующей остановкой станет Москва, гдепутешественники увидят центральную штаб-квартируСбера на Кутузовском проспекте и пройдут по экомаршруту "Гуляем по Москве зелёной".

Финиширует проект на южном берегу Крыма – в курорте премиум-класса Mriya Resort & SPA. Следить за путешествием можно на ресурсе генерального информационного партнера "Путешествуй по России" - Рамблер.

Проект стартует в Петербурге – не только культурной столице, но и, можно сказать, колыбели банковского дела в России. Именно здесь как раз с подачи династии Ольденбургских появилась первая сберкасса, здесь располагаются известный крылатыми львами Банковский мост и ещё много достопримечательностей, связанных и с финансовой историей страны, и с наследием знаменитой семьи. Мы желаем путешественникам ярких впечатлений и надеемся, что опыт первопроходцев будет полезен всем, кто решит повторить маршрут и насладиться новым туристическим маршрутом. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге создан единый пешеходный маршрут, который соединил около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.

Презентация проекта "Путешествуй по России" состоялась в июне этого года территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, в рамках дней Воронежской области. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор одного из ведущих мировых курортов Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Фото: пресс-служба Сбера