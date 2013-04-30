СберМобайл создаст в России экосистему "Умный кампус и научный кластер"

В качестве площадки был выбран будущий кампус ИТМО ХайПарк.

СберМобайл — ООО "Сбербанк — Телеком" заключил соглашение о создании цифровой экосистемы "Умный кампус и научный кластер". Помимо оператора связи Сбера участниками соглашения стали инновационный центр ИТМО ХайПарк, оператор связи Orange Business Services и университет ИТМО.

Проект призван улучшить качество обучения и жизни студентов и ученых инновационного центра и кампуса. Экосистема позволит сформировать комфортную и безопасную среду, снизит стоимость эксплуатации инфраструктуры университета и ее дальнейшей модернизации.

АО "ИТМО ХайПарк" предоставит площадку для пилотирования решений, СберМобайл и Orange Business Services — платформенное и методологическое обеспечение для проведения прикладных научных исследований, разработки и испытания инновационных технологий для реализации проекта. ИТМО ХайПарк станет первой в России площадкой для испытания и внедрения универсальных цифровых платформ управления "Умным кампусом". В будущем опыт внедрения экосистемы могут масштабировать в других университетах страны и за границей.

Реализуя проект "Умный кампус и научный кластер" на базе платформы интернета вещей СберМобайл, мы намерены внедрять самые современные решения для создания высокоэкологичной экосистемы для повышения эффективности обучения студентов, ускоренного развития научно-исследовательской деятельности, продуктивной работы стартапов, а также радикального улучшения качества жизни и комфорта на территории кампуса нового поколения, где люди смогут максимально экономить свой важнейший ресурс — время. генеральный директор ООО "Сбербанк-Телеком" Руслан Гурджиян.

Первый проректор Университета ИТМО Дарья Козлова отметила, что важно не только использовать современные технологические решения, но и обеспечить задел на годы вперёд: второй кампус будет создаваться несколько лет.

Фото: ВКонтакте / ИТМО Хайпарк | ITMO Highpark