СберБанк предложил рекордно низкие ставки по рефинансированию

Акция действует со 2 августа по 30 сентября 2021 года.

У клиентов СберБанка появилась возможность оформить потребительский кредит на рефинансирование по рекордно низкой ставке – от 8,9%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Акция действует в период со 2 августа по 30 сентября и доступна по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей.

Также снизилась ставка и для кредитов на сумму до 1 млн рублей. Теперь она составляет от 10,9% годовых.

Данная акция открывает новые возможности для наших действующих и наших новых клиентов. Удобный процесс в Сбербанк-онлайн, без очередей и справок, и теперь еще выгоднее ставки – все это позволит нашим клиентам за считанные минуты снизить платежи по своим кредитам. Я уверен, что данная акция будет пользоваться большой популярностью. Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать" СберБанка

При помощи сервиса "Кредитный потенциал" каждый клиент сможет оценить свои возможности и определить сумму, которую хочет взять в кредит. Сервис проанализирует информацию о доходах и кредитных обязательствах, включая лимиты по кредиткам и договорам поручительства. После расчета Кредитного потенциала клиент получит персональное предложение по всем доступным для него кредитам. Сегодня сервисом пользуются более 5 млн человек.

Фото: Piter.TV