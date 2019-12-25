Сбербанк: Ипотечный заемщик по ИЖС помолодел на два года

Если в 2019 году его средний возраст был 38 лет, то сейчас – 36 лет.

Россияне стали чаще брать ипотеку на строительство индивидуальных домов. По данным Сбера, за 8 месяцев текущего года в стране выдали 5631 кредитов на сумму более 15 млрд рублей на ИЖС. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным экспертов, ипотеку на индивидуальное строительство стали брать более молодые люди. Если в 2019 году средний возраст ипотечного заемщика был 38 лет, то сейчас – 36 лет. Причем увеличилась доля тех, кто состоит в браке. В 2019 году таких заемщиков было 76%, в 2020 году – 82%, в 2021 году – 86%. Средний срок ипотеки на ИЖС вырос до 19 лет по итогам за январь-август 2021 года (год назад срок составлял около 18 лет, в 2019 году – 16 лет).

Увеличение спроса на ипотеку на ИЖС связываем с запуском разных программ в банке, выгодными ставками и расширением государственных проектов поддержки данного направления. Отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васёв

По Северо-Западу с января по сентябрь 2021 года спрос на кредиты на индивидуальные дома вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего по программе выдано за этот период 1,2 млрд рублей. Чаще других такие кредиты брали петербуржцы, жители Вологодской и Ленинградской областей. Заявил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо

В рамках госпрограмм "Дальневосточная ипотека" и "Семейная ипотека" в 2021 году в России выдали почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 млрд рублей. Семьи с детьми могут построить дом или купить землю, чтобы построить дом, по ставке от 5,3% годовых. По программе "Дальневосточная ипотека" кредит на готовый дом доступен от 0,1% годовых, на строительство дают деньги по ставке 1,3% годовых.

Также в Сбере можно взять ипотеку на покупку или строительство садового дома или дачи по программам "Строительство жилого дома" и "Загородная недвижимость". Если дом подходит для постоянного проживания и зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования "Готовое жилье".

Популярностью пользуется программа льготной ипотеки на строительство дома на участке в собственности с проверенными подрядчиками. Ставка по такому кредиту – от 6% годовых.

Также в 2021 году Сбербанк запустил проектное финансирование застройщика для строительства ИЖС с применением счетов эскроу и предложение льготных условий по ипотеке для покупателей жилья в этих объектах. По этой программе ипотека доступна от 4,6% годовых. Подать заявку на ипотеку на ИЖС можно дистанционно на сайте DomClick.ru.

Фото: Piter.TV