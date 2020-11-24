Сатановский оценил обращение экс-главы офиса Зеленского к Путину

Ранее Андрей Богдан призвал российского президента "к поступку сильного человека".

Евгений Сатановский оценил обращение экс-главы офиса Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Об этом политический эксперт написал в собственном Telegram-канале. Он прокомментировал слова бывшего главы президентского офиса Андрея Богдана главе РФ. Ранее украинский чиновник призвал сделать российского политика "шаг назад". По мнению Богдана, это станет поступком сильного человека. речь шла о подписании Минских соглашений.

Переводя на простой русский язык: "Мы вас ... так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы ... всем докажете, какие вы сильные". Логично? С их точки зрения — да Евгений Сатановский, политический эксперт

Специалист внес инициативу не отказываться от Минских соглашений, а переподписать беловежские. В этом случае Киеву придется отказаться от территорий, которые он получил от Москвы. Речь идет о Левобережье и других городах на Днепре, Приазовье и Причерноморье (до Приднестровья).

Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил "сделать шаг назад".

Видео: Youtube/Ксения Собчак